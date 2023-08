Niger: Parigi sostiene 'fermamente' gli sforzi dell'Ecowas

La Francia ha affermato di sostenere "con fermezza e determinazione" gli sforzi dell'Ecowas per far fallire il tentativo di golpe in Niger, alla vigilia della fine dell'ultimatum di questo blocco dell'Africa occidentale, che si dichiara pronto a intervenire militarmente. "Sono in gioco il futuro del Niger e la stabilità dell'intera regione", ha dichiarato il ministero degli Esteri francese in un comunicato. La ministra degli Esteri Catherine Colonna ha ricevuto stamani al Quai d'Orsay il primo ministro del Niger, Ouhoumoudou Mahamadou, accompagnato dall'ambasciatrice nigerina a Parigi, Aichatou Boulama Kane, riferisce il comunicato. "La ministra ha riaffermato il pieno sostegno della Francia al presidente Bazoum, eletto dal popolo nigerino, e al suo governo che sono le uniche e sole autorità legittime in Niger", ha detto la diplomatica. In vista della scadenza dell'ultimatum, Parigi "chiede solennemente ai responsabili del tentativo di colpo di Stato di liberare il presidente Bazoum e tutti i membri del suo governo, e di consentire il ripristino immediato dell'ordine costituzionale e democratico", conclude la nota del Quai d'Orsay.