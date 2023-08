Niger: capi stato maggiore Ecowas si vedono il 17 e 18 in Ghana

I capi di stato maggiore della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) si incontreranno giovedì e venerdì in Ghana per discutere di un possibile intervento militare in Niger, stando a fonti militari e politiche regionali. Questa riunione, che inizialmente doveva tenersi sabato, è stata rinviata. E si terrà quindi una settimana dopo la decisione presa dai vertici dell'Ecowas di schierare la "forza di attesa" dell'organizzazione per restaurare Mohamed Bazoum, il presidente del Niger rovesciato da un colpo di stato militare il 26 luglio.