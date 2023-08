Niger, bloccato il segnale di France 24 e radio Rfi

Il gruppo France Médias Monde denuncia l'interruzione della diffusione dei programmi di Radio France Internationale (Rfi) e di France 24 in Niger, una "decisione presa al di fuori di ogni cornice convenzionale e legale", ad una settimana dal colpo di Stato a Niamey: è quanto si legge in una nota diffusa dalla stessa France Médias Monde. Secondo giornalisti della France Presse presenti a Niamey, i due media sono inaccessibili da oggi pomeriggio. Le trasmissioni di Rfi in frequenza Fm e di France 24 sono state interrotte "su istruzione delle nuove autorità militari", spiega all'agenzia France Presse un alto funzionario nigerino.