Niente stop a gemellaggio Tel Aviv-Milano, caos in aula e fuori

I facili alibi anti-israeliani

13 ott 2025
Tensioni con le forze dell'ordine, manifestanti in corteo

Il Consiglio comunale di Milano ha respinto il passaggio dell'ordine del giorno del consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi - votato per punti separati - che chiedeva di bloccare ogni forma di collaborazione con Israele, incluso il gemellaggio con Tel Aviv. Dopo la votazione, in Aula è scoppiato il caos dai banchi del pubblico. I presenti hanno iniziato ad alzare cartelli con scritte in milanese - 'Milano sa da che parte stare' - e hanno cantato slogan come 'Palestina libera dal fiume al mare' attaccando i consiglieri di essere "complici del genocidio". Dopo qualche attimo di tensione, la presidente dell'Aula comunale Elena Buscemi ha chiesto alla Polizia Locale di sgomberare il pubblico mentre i consiglieri del centrodestra urlavano 'fuori fuori'. E anche fuori, alla notizia del voto, ci sono stati momenti di tensione e tafferugli quando i manifestanti hanno iniziato s spingere contro le transenne a protezione di Palazzo Marino urlando 'vergogna'. I poliziotti in tenuta antisommossa, a quel punto, li hanno respinti usando anche i manganelli. E i manifestanti sono partiti in corteo.

