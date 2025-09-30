Martedì 30 Settembre 2025

Nicole Kidman e Keith Urban si sono separati, dopo quasi 20 anni

Si erano sposati nel 2006. Hanno due figlie minorenni

Dopo quasi 20 anni, finisce il matrimonio tra Nicole Kidman e Keith Urban. Lo riferisce People, citando una fonte. La Kidman e Urban erano sposati dal 2006 e hanno due figlie: Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 14 anni. Precedentemente l'attrice, 58 anni, era sposata con Tom Cruise.

Tmz, citando fonti a sua volta, scrive che la coppia vive separatamente dall'inizio dell'estate scorsa. Le figlie sono con la madre nella casa di famiglia a Nashville e Urban si è trasferito altrove.

Solo a giugno la Kidman aveva condiviso una foto su Instagram, mentre abbraccia il cantante country, 57 anni, in occasione del loro anniversario di matrimonio. "Buon anniversario tesoro", aveva scritto con in mezzo l'emoji di un cuore.

