Nick Cave all'Auditorium e il pubblico invade il palco

Balconate in subbuglio da ola, spettatori in piedi a ballare e poi addirittura invasione finale del palco con grande preoccupazione del servizio d'ordine che pure ha gestito la situazione con assoluta calma: un tifo scalmanato come non si era mai visto ieri sera alla Cavea dell'Auditorium Parco della musica per il concerto di Nick Cave, che replica stasera per il Roma summer fest.

In realtà il bellissimo appuntamento era tutto dedicato all'intensità intima della musica dell'artista australiano, accompagnato sul palco solo da Colin Greenwood, bassista dei Radiohead che dal 2022 ha collaborato con lui in dischi e tournèe. La sottrazione a volta giova e Cave sul palco senza la storica band dei Bad Seeds, ma solo col basso di Greenwood guadagna in poeticità, se mai ne mancasse al grande artista la cui vita è stata scandita da drammi che si riflettono nelle sue canzoni dal genere del tutto originale.

Il pubblico ha apprezzato oltremisura e del resto tutto il concerto è stato un continuo dialogo, con emozione crescente, tra l'artista seduto al pianoforte a coda - unico arredo del palco total black - e il pubblico dell'auditorium sold out. Era insolitamente dialogante infatti ieri sera l'artista, nel suo consueto look total black, abito d'ordinanza e cravatta nera sulla camicia bianca, stesso taglio di capelli nero corvino, per un appuntamento tra l'ultimo album Wild God, il loro diciottesimo lavoro in studio, nominato ai Grammy e grandi classici come il conclusivo triplo bis con Into my arms da brivido, accompagnato dal coro del pubblico tutto in piedi.

Nick Cave - 67 anni - ha parlato della sua vita, dall'infanzia australiana dove non arrivavano tracce di musica che potesse piacergli, come della sua ispirazione. ''Ho scritto questa canzone per mia moglie - ha raccontato a proposito di I need you - anche se non compongo mai pensando a persone ma a momenti, idee e circostanze che voglio condividere e raccontare, perchè ho bisogno di parlare di qualcosa. Ma questa l'ho scritta per lei, con l'intenzione di farle un regalo in un momento difficile''. La canzone è un omaggio a Susie Bick, con cui ha avuto due gemelli, uno scomparso a 15 anni nel 2015. Nick Cave ha perso anche un altro dei suoi quattro figli, quando il ragazzo aveva 31 anni.

''Ho scritto in un momento oscuro ma è una canzone dolcissima e l'oscurità è rimasta fuori'', ha raccontato a proposito di Skeleton tree. Oppure ha parlato di dolcezza assoluta a proposito di Push the sky away, mentre ha scatenato la balconata tutta in piedi, con Balcony man e molti altri brani - da Cosmic dancer a Papa wonn't leave, da Girl in amner a Ship song - per quasi due ore e mezza di concerto da segnare negli annali. Stasera si replica.