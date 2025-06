Netflix e Zerocalcare: nuova serie in arrivo nel 2026 con Mastandrea

È ufficiale: la collaborazione tra Netflix e Zerocalcare continua con un nuovo progetto, in arrivo nel 2026. A confermarlo, con un video sui social, sono proprio Zerocalcare, autore e regista della serie, e Valerio Mastandrea, che tornerà a prestare la voce all'Armadillo, l'immancabile coscienza di Zero.

Nel video, il fumettista scherza con Mastandrea, 'reo' di aver spoilerato l'arrivo della terza serie. "Mi hanno chiesto come sta Zero, me rompono sempre le palle a me come stai te. Non lo so come sta, ho risposto, so che stiamo lavorando, ogni tanto lo vedo, so che stiamo facendo la terza serie". E Zerocalcare: "Hai detto 'na roba che da contratto non se poteva di'...". Mastandrea: "Non lo sapevo, mica me leggo 500 pagine di contratto?". Quanto alla trama, "non l'ho detta pure perché non la so". E ancora. "Avesse scritto i gialli lui... Simenon!".

Zerocalcare ha già firmato due serie per Netflix, Strappare lungo i bordi, uscita nel 2021, e Questo mondo non mi renderà cattivo, nel 2023. La nuova serie sarà prodotta da Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con Bao Publishing.