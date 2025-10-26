Netanyahu, 'veto Israele sui membri della forza a Gaza'

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele avrà il diritto di veto sui membri della forza di sicurezza internazionale a Gaza, aggiungendo che Israele sarà l'unico a decidere quali Paesi ammettere a farne parte.

L'accordo per il cessate il fuoco tra Hamas e Israele mediato dagli Stati Uniti prevede che una coalizione di potenze prevalentemente arabe e musulmane schiererà truppe nel territorio palestinese. Ma Netanyahu, che si oppone al ruolo della Turchia, sua rivale regionale, ha dichiarato: "Abbiamo chiarito che, per quanto riguarda le forze internazionali, Israele determinerà quali forze sono per noi inaccettabili". (ANSA-AFP).