Domenica 26 Ottobre 2025

La strage non è inevitabile

Piero Fachin
La strage non è inevitabile
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente in GalluraFurto LouvreRussia-UcrainaSinner ViennaMotoGp Malesia
Acquista il giornale
Ultima oraNetanyahu, 'veto Israele sui membri della forza a Gaza'
26 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Netanyahu, 'veto Israele sui membri della forza a Gaza'

Netanyahu, 'veto Israele sui membri della forza a Gaza'

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele avrà il diritto di veto sui membri della forza di sicurezza...

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele avrà il diritto di veto sui membri della forza di sicurezza...

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele avrà il diritto di veto sui membri della forza di sicurezza...

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele avrà il diritto di veto sui membri della forza di sicurezza internazionale a Gaza, aggiungendo che Israele sarà l'unico a decidere quali Paesi ammettere a farne parte.

L'accordo per il cessate il fuoco tra Hamas e Israele mediato dagli Stati Uniti prevede che una coalizione di potenze prevalentemente arabe e musulmane schiererà truppe nel territorio palestinese. Ma Netanyahu, che si oppone al ruolo della Turchia, sua rivale regionale, ha dichiarato: "Abbiamo chiarito che, per quanto riguarda le forze internazionali, Israele determinerà quali forze sono per noi inaccettabili". (ANSA-AFP).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas