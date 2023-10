Netanyahu, terza fase della guerra, esercito avanza a Gaza

"Siamo entrati nella terza fase della guerra con l'esercito che avanza in maniera misurata ma molto potente all'interno della Striscia". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in apertura del consiglio dei ministri. "La prima fase - ha spiegato - era stata quella del contenimento, la seconda un martellamento dal cielo che continua ancora ed ora, invece, l'estensione della penetrazione via terra nella Striscia". ''In parallelo - ha detto ancora Netanyahu - noi continuiamo gli sforzi per liberare gli ostaggi, anche nel corso della manovra terrestre. Proprio quella manovra - ha aggiunto - crea possibilita' di ottenere la liberazione e noi non ce la lasceremo sfuggire''. Il premier ha infine lanciato un nuovo monito agli Hezbollah che da settimane sono impegnati in attacchi costanti contro l'alta Galilea. ''Voglio dire agli Hezbollah: voi farete l'errore della vostra vita se deciderete di entrare in pieno nel conflitto. Voi subirete - ha precisato Netanyahu - un colpo che non vi potete nemmeno immaginare''.