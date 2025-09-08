Lunedì 8 Settembre 2025

8 set 2025
Netanyahu, soldato ultraortodosso ha ucciso i terroristi

Il militare che ha neutralizzato i due attentatori nell'attacco di stamattina a Gerusalemme serve come comandante di squadra nella brigata Hashmonaim (Asmonea), la formazione composta da soldati haredi (ultraortodossi) combattenti. Lo ha dichiarato Benyamin Netanyahu arrivato sul posto dell'attentato. L'unità è stata creata per integrare giovani della comunità ultraortodossa nell'Idf, in un contesto di forte dibattito: gran parte degli ultraortodossi si oppongono al servizio militare obbligatorio, suscitando tensioni con il resto della popolazione che vi è chiamata regolarmente.

Terrorismo