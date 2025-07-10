Sabato 11 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
10 lug 2025
Netanyahu, senza risultati in 2 mesi useremo la forza

'Discuteremo cessate il fuoco permanente ma a delle condizioni'

"Siamo determinati a riportare a casa tutti gli ostaggi. All'inizio di questo cessate il fuoco entreremo immediatamente in negoziati per porre fine alla guerra in modo permanente. Ma per arrivare a questo obiettivo, ci devono essere condizioni minime: disarmo di Hamas, smilitarizzazione di Gaza e nessuna capacità militare o di governo per Hamas. Se sarà possibile raggiungerle con la diplomazia, tanto meglio. Ma se ciò non accadrà entro 60 giorni di tregua, lo raggiungeremo con altri mezzi, con l'uso della forza, la potenza del nostro eroico esercito". Lo dice il primo ministro Benyamin Netanyahu in un video diffuso dal suo ufficio.

