Netanyahu, 'sanzioni Usa decisive contro le menzogne Cpi'

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha accolto con favore le sanzioni Usa annunciate contro diversi giudici della Corte Penale Internazionale (Cpi). "Mi congratulo con Marco Rubio, Segretario di Stato degli Stati Uniti, che ha deciso di imporre sanzioni contro i giudici della Corte Penale Internazionale dell'Aja", ha dichiarato Netanyahu in una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio. "Si tratta di un'azione decisiva contro la campagna di diffamazione e menzogne che prende di mira lo Stato di Israele (e il suo esercito) a favore della verità e della giustizia", ha aggiunto il primo ministro. (ANSA-AFP).