Netanyahu rivendica uccisione Haniyeh per la prima volta

Alla cerimonia di consegna del Premio del primo ministro per le operazioni del Mossad negli anni 2023-2024, per la prima volta Benyamin Netanyahu ha confermato che l'omicidio mirato l'anno scorso a Teheran del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh è stata un'operazione di Israele. Durante la cerimonia il premier ha affermato: "Abbiamo parlato qui di Haniyeh, non è stata un'operazione semplice. E di Nasrallah, anche questa tutt'altro che semplice o scontata. Avete i cercapersone con voi? Ma ovviamente, sapevo che non si trattava di dispositivi, ma delle persone, del lavoro, del primo attacco mirato di massa nella storia", ha detto.
Ultima oraNetanyahu rivendica uccisione Haniyeh per la prima volta