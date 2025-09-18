Netanyahu rivendica uccisione Haniyeh per la prima volta

Alla cerimonia di consegna del Premio del primo ministro per le operazioni del Mossad negli anni 2023-2024, per la prima volta Benyamin Netanyahu ha confermato che l'omicidio mirato l'anno scorso a Teheran del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh è stata un'operazione di Israele. Durante la cerimonia il premier ha affermato: "Abbiamo parlato qui di Haniyeh, non è stata un'operazione semplice. E di Nasrallah, anche questa tutt'altro che semplice o scontata. Avete i cercapersone con voi? Ma ovviamente, sapevo che non si trattava di dispositivi, ma delle persone, del lavoro, del primo attacco mirato di massa nella storia", ha detto.