Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Riforma giustiziaSciopero per GazaIsraele GazaJimmy KimmelTuretta
Acquista il giornale
Ultima oraNetanyahu rivendica uccisione Haniyeh per la prima volta
18 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Netanyahu rivendica uccisione Haniyeh per la prima volta

Netanyahu rivendica uccisione Haniyeh per la prima volta

Durante cerimonia per il premio a operatori del Mossad

Durante cerimonia per il premio a operatori del Mossad

Durante cerimonia per il premio a operatori del Mossad

Alla cerimonia di consegna del Premio del primo ministro per le operazioni del Mossad negli anni 2023-2024, per la prima volta Benyamin Netanyahu ha confermato che l'omicidio mirato l'anno scorso a Teheran del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh è stata un'operazione di Israele. Durante la cerimonia il premier ha affermato: "Abbiamo parlato qui di Haniyeh, non è stata un'operazione semplice. E di Nasrallah, anche questa tutt'altro che semplice o scontata. Avete i cercapersone con voi? Ma ovviamente, sapevo che non si trattava di dispositivi, ma delle persone, del lavoro, del primo attacco mirato di massa nella storia", ha detto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Hamas