Netanyahu ricoverato in ospedale con forti dolori al petto

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu e' stato ricoverato nel pomeriggio in ospedale a Tel Aviv ''con forti dolori al petto''. Lo ha annunciato l'ufficio del premier stesso spiegando tuttavia che Netanyahu e' giunto in ospedale ''in stato di coscienza'' con il suo seguito. Il premier e' arrivato al pronto soccorso dell'ospedale dove e' sottoposto ad esami. L'ufficio del premier ha definito le condizioni di Netanyahu ''buone''. In ospedale e' arrivato il direttore del nosocomio Yitzhak Kreis.