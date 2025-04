Netanyahu ribadisce: Israele impedirà all'Iran di ottenere armi nucleari

Netanyahu ha insistito oggi sul fatto che Israele non permetterà all'Iran di acquisire armi nucleari, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump cerca di negoziare un nuovo accordo nucleare con Teheran.

"Come il primo ministro ha affermato più volte: Israele non permetterà all'Iran di acquisire armi nucleari", si legge in una dichiarazione dell'ufficio di Netanyahu. "Il primo ministro ha condotto innumerevoli azioni palesi e segrete nella battaglia contro il programma nucleare iraniano, senza le quali l'Iran oggi possiederebbe un arsenale nucleare. Queste azioni hanno ritardato il programma nucleare iraniano da quasi un decennio", ha aggiunto la dichiarazione.