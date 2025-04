Netanyahu revoca la nomina di Eli Sharvit a capo dello Shin Bet

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha revocato la nomina annunciata ieri del nuovo capo del servizio di sicurezza interna del Paese (Shin Bet): lo riporta il Times of Israel. Ieri mattina il suo ufficio aveva fatto sapere che il premier aveva scelto l'ex comandante della Marina, Eli Sharvit, come prossimo direttore dell'agenzia in sostituzione di Ronen Bar. In un comunicato diffuso oggi, il suo ufficio ha affermato che "il primo Ministro ha ringraziato il Vice Ammiraglio Sharvit per la sua disponibilità a servire, ma lo ha informato che dopo un'ulteriore riflessione, intende intervistare altri candidati".