Netanyahu respinge richiesta Usa di pausa umanitaria

Il Primo Ministro israeliano Benyamin Netanyahu sta valutando le richieste americane per una pausa umanitaria. A riportarlo sono i media israeliani, citando Kan News in lingua ebraica. Un funzionario israeliano ha affermato che è possibile un cessate il fuoco di diverse ore. La questione sarà tra i temi al centro della missione di domani in Israele del Segretario di Stato americano Antony Blinken.