Netanyahu, rammarico per tragico incidente a ospedale Gaza

"Israele si rammarica profondamente per il tragico incidente avvenuto oggi all'ospedale Nasser di Gaza". Lo ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu in merito all'attacco all'ospedale di Khan Younis che ha ucciso 20 palestinesi, tra cui cinque giornalisti. "Israele apprezza il lavoro dei giornalisti, del personale medico e di tutti i civili. Le autorità militari stanno conducendo un'indagine approfondita", si legge in una dichiarazione rilanciata dal Times of Israel. "La nostra guerra è contro i terroristi di Hamas. I nostri obiettivi legittimi sono sconfiggere Hamas e riportare a casa i nostri ostaggi".

