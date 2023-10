Netanyahu, più pressione su Hamas, più speranze per ostaggi

"La chiave è il livello di pressione" su Hamas: "maggiore è la pressione, maggiori sono le possibilità" di riavere gli ostaggi. Il Primo Ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha incontrato le famiglie dei rapiti, come riferito dai media, assicurando loro che "continuerà a fare ogni possibile tentativo per riportarli a casa". Ha aggiunto che "questo sforzo per riportarli a casa non solo continua, ma cresce di giorno in giorno", e che sarà tentata "ogni opzione possibile per riportarli a casa". Ha concluso affermando che "questo è parte integrale degli obiettivi dell'operazione, non è retorica".