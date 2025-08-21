Giovedì 21 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere
21 ago 2025
Netanyahu ordina negoziati per rilascio tutti gli ostaggi

E ok a piano Gaza City: 'Rapiti e sconfitta Hamas vanno insieme'

"Sono venuto ad approvare i piani dell'Idf per la conquista di Gaza city e la sconfitta di Hamas. Allo stesso tempo, ho dato istruzioni per avviare immediatamente negoziati per la liberazione di tutti i nostri ostaggi e la fine della guerra secondo condizioni accettabili per Israele". Lo ha annunciato Benyamin Netanyahu durante una visita alla Divisione di Gaza, sottolineando che "questi due obiettivi - la sconfitta di Hamas e la liberazione di tutti i nostri ostaggi - vanno di pari passo".

