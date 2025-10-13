Netanyahu, 'ora bisogna occuparsi del disarmo di Hamas'

"Ora bisogna occuparsi del disarmo di Hamas in modo che non sarà più una minaccia per Israele". Lo ha detto Benjamin Netanyahu parlando alla Knesset. "Lei - ha aggiunto rivolgendosi al presidente Donald Trump che gli sedeva vicino - ha sostenuto la mia idea di mandare le truppe nelle loro roccaforti. Avevamo ragione, Hamas si è arresa. Lei ha cambiato la situazione". "Abbiamo pagato un prezzo altissimo per la guerra ma sappiamo che nostri nemici hanno capito quanto potenti e risoluti siamo, hanno capito che l'attacco 7 ottobre è stato un errore catastrofico, e questo è la base della pace, la pace grazie alla forza".