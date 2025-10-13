Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ostaggi IsraeleTrump KnessetNobel economiaManovra 2026Elezioni in Toscana
Acquista il giornale
Ultima oraNetanyahu, 'ora bisogna occuparsi del disarmo di Hamas'
13 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Netanyahu, 'ora bisogna occuparsi del disarmo di Hamas'

Netanyahu, 'ora bisogna occuparsi del disarmo di Hamas'

'Trump ha sostenuto attacco a loro roccaforti e si sono arresi'

'Trump ha sostenuto attacco a loro roccaforti e si sono arresi'

'Trump ha sostenuto attacco a loro roccaforti e si sono arresi'

"Ora bisogna occuparsi del disarmo di Hamas in modo che non sarà più una minaccia per Israele". Lo ha detto Benjamin Netanyahu parlando alla Knesset. "Lei - ha aggiunto rivolgendosi al presidente Donald Trump che gli sedeva vicino - ha sostenuto la mia idea di mandare le truppe nelle loro roccaforti. Avevamo ragione, Hamas si è arresa. Lei ha cambiato la situazione". "Abbiamo pagato un prezzo altissimo per la guerra ma sappiamo che nostri nemici hanno capito quanto potenti e risoluti siamo, hanno capito che l'attacco 7 ottobre è stato un errore catastrofico, e questo è la base della pace, la pace grazie alla forza".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Donald TrumpHamas