Netanyahu, non posso dire se Iran abbia attaccato Hamas

Il Primo Ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha risposto ad una domanda dei giornalisti affermando che l'Iran sostiene Hamas, fornendo il 90% dei finanziamenti da Teheran. Ha aggiunto che senza l'Iran non ci sarebbero né Hamas, né Hezbollah. Non ha voluto dire, per questioni di sicurezza, se il 7 ottobre ci sia stato un coinvolgimento diretto dell'Iran, ma ha sottolineato che l'Iran ha costruito la sua macchina da guerra.