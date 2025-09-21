Domenica 21 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
21 set 2025
Netanyahu, non ci sarà alcuno Stato palestinese

"Ho un messaggio chiaro per quei leader che riconoscono uno Stato palestinese dopo l'orribile massacro del 7 ottobre: state offrendo un'enorme ricompensa al terrorismo". Ma "non si realizzerà, non verrà istituito uno stato palestinese a ovest del Giordano". Lo dice Benyamin Netanyahu in un video messaggio. Il premier ha rivendicato che sotto la sua leadership Israele "ha raddoppiato gli insediamenti ebraici in Giudea e Samaria e continueremo su questa strada". Poi ha aggiunto: "La risposta al tentativo di imporci uno stato terrorista nel cuore della nostra terra sarà data dopo il mio ritorno dagli Stati Uniti".

