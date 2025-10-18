Sabato 18 Ottobre 2025

18 ott 2025

18 ott 2025
Netanyahu, 'mi ricandiderò alle elezioni del 2026'

'E' mi aspetto di vincerle'

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che si candiderà alle elezioni del novembre 2026 e che si aspetta di vincerle. Intervenuto in un programma su Channel 14, a Netanyahu è stato chiesto se intendesse candidarsi per un altro mandato. "Sì", ha risposto. Alla domanda se si aspettasse di vincere, il leader ha risposto: "Sì".

Come leader del Likud, il più grande partito di destra israeliano, Netanyahu detiene il record per il mandato più lungo a capo del governo in Israele: oltre 18 anni in totale - con interruzioni - dal 1996.

