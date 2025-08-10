Netanyahu, 'Merz un amico ma ha ceduto alle pressioni'

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz "è un amico, ma ha ceduto alle pressioni" di vari gruppi e delle fake news. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in conferenza stampa in merito alla decisione della Germania di sospendere l'invio di armi a Israele. "Spero che cambierà la sua politica. Sapete quando lo farà? Quando vinceremo", ha aggiunto parlando alla stampa estera. "Vinceremo la guerra con o senza il sostegno degli altri", ha quindi assicurato il primo ministro riferendosi alle crescenti critiche internazionali al piano per occupare Gaza City.
Ultima oraNetanyahu, 'Merz un amico ma ha ceduto alle pressioni'