Netanyahu, 'la situazione al confine con Libano cambierà'

"La situazione nel nord di Israele non continuerà ad essere tale: faremo tutto il necessario per riportare alle loro case i residenti sfollati. Io mi impegno a farlo, il governo si impegna. Non ci accontenteremo di qualcosa di meno", ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu alla riunione di gabinetto riferendosi agli attacchi di Hezbollah dal Libano cominciati l'8 ottobre che hanno costretto centinaia di migliaia di civili a evacuare. Netanyahu ha affermato che Hamas ha già visto la determinazione israeliana.