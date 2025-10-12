Domenica 12 Ottobre 2025

Sostenere lavoro e imprese

Raffaele Marmo
Sostenere lavoro e imprese
12 ott 2025
Netanyahu, 'Israele pronto a accogliere subito i rapiti'

L'ufficio del premier israeliano rende noto che il primo ministro Benyamin Netanyahu ha appena parlato con il Coordinatore per gli ostaggi, Gal Hirsch, e ha dichiarato: 'Israele è pronta e preparata ad accogliere immediatamente tutti i nostri ostaggi". Anche se non c'è alcuna conferma ufficiale di un'eventuale accelerazione dei tempi di rilascio degli ostaggi, i media citano funzionari israeliani che confermano un report del Wall Street Journal secondo cui Gerusalemme avrebbe ricevuto indicazioni che Hamas starebbe cercando di anticipare a stasera il rilascio degli ostaggi a Gaza.

