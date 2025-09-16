Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Netanyahu, iniziata l'operazione intensiva a Gaza City
16 set 2025
Netanyahu, iniziata l'operazione intensiva a Gaza City

"Abbiamo iniziato l'operazione intensiva a Gaza City, questa è una fase cruciale, il 40% degli abitanti della città è stato evacuato. Più di 350.000 residenti hanno già lasciato la città, e l'esodo è continuato durante la notte." Lo ha dichiarato Benyamin Netanyahu questa mattina all'inizio della sua testimonianza in tribunale, aggiungendo: "Non ho chiesto porte chiuse per far capire che lo Stato di Israele si trova in una posizione cruciale". La dichiarazione è stata la premessa per chiedere di essere esentato dalla sua testimonianza regolarmente programmata a causa di "cose ;;importanti che stanno accadendo".

