Netanyahu: "I sauditi possono creare uno Stato palestinese in Arabia Saudita"

In un'intervista rilasciata a Channel 14, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'Arabia Saudita ha abbastanza territorio per fornire uno Stato ai palestinesi. "I sauditi possono creare uno Stato palestinese in Arabia Saudita, hanno molta terra laggiù", ha affermato. Lo riporta il Jerusalem post.

Sulla possibilità di uno Stato palestinese come condizione per la normalizzazione, Netanyahu ha affermato che non avrebbe stipulato "un accordo che metta in pericolo lo Stato di Israele".