Albanese spacca anche la sinistra

Albanese spacca anche la sinistra
Netanyahu: ho candidato Trump al Nobel per la pace

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto di aver candidato il presidente americano Donald Trump al Nobel per la pace. Durante la cena dei due leader in corso alla Casa Bianca, Netanyahu ha consegnato a Trump una lettera da lui inviata al comitato per il premio. "Mentre parliamo sta forgiando la pace in un Paese, in una regione dopo l'altra", ha detto il premier israeliano.

Hamas "vuole un cessate il fuoco" nella Striscia di Gaza, secondo il presidente americano. "Vogliono incontrarsi e vogliono raggiungere" una tregua, ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca quando gli è stato chiesto se gli scontri con i soldati israeliani avrebbero fatto fallire i colloqui in corso a Doha.

