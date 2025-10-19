Domenica 19 Ottobre 2025

Netanyahu, 'Hamas viola cessate il fuoco, agire con forza'
19 ott 2025
Netanyahu, 'Hamas viola cessate il fuoco, agire con forza'

L'ordine del premier dopo riunione con Katz e i vertici militari

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ordinato di agire "con forza" contro gli "obiettivi terroristici" nella Striscia di Gaza, accusando Hamas di violare il cessate il fuoco. "Dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas, il premier Netanyahu ha tenuto consultazioni con il ministro della Difesa e i vertici militari e ha ordinato di agire con forza contro gli obiettivi terroristici nella Striscia di Gaza", riferisce l'ufficio del primo ministro. (ANSA-AFP).

