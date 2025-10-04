Giovedì 2 Ottobre 2025

Le due Italie

Le due Italie
Netanyahu ha tenuto riunione emergenza senza Ben Gvir e Smotrich

Nella notte, riferiscono i media israeliani

Nella notte, riferiscono i media israeliani

Nella notte, riferiscono i media israeliani

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha convocato una riunione di consultazione d'emergenza durante la notte, dopo che Hamas ha presentato la sua risposta al piano di pace per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma non ha incluso i ministri di estrema destra Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, secondo quanto riportato da Times of Israel.

Secondo media israeliani all'incontro avrebbero partecipato i responsabili della sicurezza, il ministro della Difesa Israel Katz e il ministro degli Affari strategici Ron Dermer. Smotrich e Ben Gvir, contrari alla fine della guerra, non sono stati invitati.

