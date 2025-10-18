Netanyahu, guerra finirà dopo la fase 2 con disarmo Hamas

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la guerra con Hamas finirà una volta completata la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco in corso a Gaza, che prevede il disarmo di Hamas. La seconda fase "include anche il disarmo di Hamas, o più precisamente, la smilitarizzazione della Striscia di Gaza e, prima ancora, la confisca delle armi di Hamas", ha dichiarato il leader israeliano durante un programma televisivo su Channel 14. "Quando questo sarà stato realizzato con successo - spero in modo semplice, ma in caso contrario, nel modo più duro - allora la guerra finirà", ha aggiunto.