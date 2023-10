Netanyahu, 'Entriamo a Gaza per abbattere Hamas'

"Con preoccupazione per la sorte dei nostri soldati, siamo entrati a Gaza in maniera ponderata", ha dichiarato il premier Benyamin Netanyahu nel suo discorso alla nazione. "Siamo entrati nell'avamposto della cattiveria: il nostro obiettivo è demolire Hamas e riportare indietro gli ostaggi", ha aggiunto. "È il momento della verità: vincere o cessare di esistere. La guerra dentro Gaza sarà dura e lunga, sarà la nostra seconda guerra di indipendenza. Vogliamo restituire agli assassini quello che hanno fatto", ha precisato. "Se Israele non vincesse questa guerra, si diffonderebbe il male. Per questo la nostra sarà la vittoria del bene sul male", ha sottolineato, ringraziando tra gli altri i leader di Gran Bretagna, Francia e Italia che si sono recati a Tel Aviv per sostenere Israele.