Netanyahu e Smotrich, 'dimostranti aiutano Hamas'

"Coloro che oggi chiedono la fine della guerra non solo stanno irrigidendo la posizione di Hamas e ritardando il rilascio dei nostri ostaggi, ma stanno anche assicurando che gli orrori del 7 ottobre si ripeteranno e che dovremo combattere una guerra senza fine". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu citato dai media di Tel Aviv. "Il controllo della sicurezza nella Striscia di Gaza è solo una delle nostre condizioni per porre fine alla guerra, condizioni che Hamas rifiuta di accettare. Insistiamo non solo sul disarmo di Hamas, ma anche sul fatto che Israele imponga il disarmo della Striscia di Gaza nel tempo".

Ad accusare i manifestanti di "fare il gioco di Hamas" è stato anche il ministro israeliano delle Finanze Bezalel Smotrich, di estrema destra.