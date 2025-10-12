Domenica 12 Ottobre 2025

Sostenere lavoro e imprese

Raffaele Marmo
Sostenere lavoro e imprese
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gaetano MaranzanoBonus casa in manovraGuerra in UcrainaPatrimonio Diane KeatonBallando con le stelle Crollo bitcoin
Acquista il giornale
Ultima oraNetanyahu, domani inizia il percorso di guarigione
12 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Netanyahu, domani inizia il percorso di guarigione

Netanyahu, domani inizia il percorso di guarigione

'I figli torneranno alla loro terra'

'I figli torneranno alla loro terra'

'I figli torneranno alla loro terra'

"Domani i figli torneranno alla loro terra. È un evento storico che mescola dolore per la liberazione dai carnefici e gioia per il ritorno degli ostaggi. È un evento storico che molti non credevano sarebbe accaduto. Ma i nostri combattenti hanno creduto. Molti nel popolo hanno creduto. E io ho creduto. Questa è una serata emozionante. Domani inizia un nuovo cammino, un percorso di ricostruzione, di guarigione e, spero, di unione dei cuori". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu in un messaggio registrato per i media.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ostaggi