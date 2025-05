Netanyahu: Controllo totale della Striscia di Gaza per sconfiggere Hamas

"Per completare la vittoria, sconfiggere Hamas e liberare i nostri ostaggi, non dobbiamo arrivare a una situazione di carestia, né dal punto di vista pratico, né da quello diplomatico. Semplicemente, non ci sosterrebbero". Lo dice il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un video. "Abbiamo intenzione di prendere il controllo di tutta la Striscia di Gaza, è quello che faremo", la decisione di far entrare aiuti umanitari nella Striscia è stata presa perché "ci stiamo rapidamente avvicinando alla linea rossa, a una situazione in cui potremmo perdere il controllo, e allora tutto crollerebbe", ha spiegato.