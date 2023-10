Netanyahu, 'Contrasteremo le intimidazioni ai fedeli'

Condanno con fermezza tutti i tentativi di intimidire i fedeli e adotterò azioni immediate e decise contro tutto ciò. Lo ha dichiarato il Primo Ministro Benyamin Netanyahu in riferimento agli sputi di alcuni ebrei ortodossi contro i pellegrini cristiani in processione con la croce sulle spalle a Gerusalemme. Israele - ha aggiunto - è impegnato a garantire il sacro diritto di culto e di pellegrinaggio ai luoghi santi di tutte le fedi. Un comportamento offensivo nei confronti dei fedeli è sacrilego e inaccettabile. Non sarà tollerata alcuna forma di ostilità nei confronti di chiunque sia impegnato in riti religiosi.