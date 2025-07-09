Venerdì 10 Ottobre 2025

Ultima oraNetanyahu, con Trump su ostaggi ma nessun accordo a ogni costo
9 lug 2025
Netanyahu, con Trump su ostaggi ma nessun accordo a ogni costo

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato oggi che lui e Donald Trump condividono pienamente la strategia per giungere a un accordo sulla liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas, ma ha chiarito che Israele non firmera' alcun patto "a ogni costo". "Il presidente Trump e io abbiamo un obiettivo comune: ottenere il rilascio dei nostri ostaggi, porre fine al governo di Hamas a Gaza e garantire che la Striscia non rappresenti piu' una minaccia per Israele", ha detto Netanyahu parlando con la stampa al Congresso degli Stati Uniti, prima di incontrare il leader della maggioranza al Senato, John Thune.

