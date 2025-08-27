Mercoledì 27 Agosto 2025

"L'arma" del cinema

Alberto Mattioli
"L'arma" del cinema
27 ago 2025
Netanyahu, con Trump presidente probabilmente nessun 7/10

"Probabilmente no": così il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha risposto a una domanda se il massacro del 7 ottobre sarebbe avvenuto se ci fosse stato Trump alla Casa Bianca.

Il premier, intervistato nel podcast di Patrick Bet-David rilanciato da Jerusalem Post, ha aggiunto che se il tycoon fosse stato presidente "l'Iran sarebbe stato più cauto. È difficile dirlo con questi maniaci. L'Iran avrebbe controllato completamente il suo gregge? Forse".

Netanyahu ha anche descritto come l'ex presidente Usa Joe Biden abbia minacciato di imporre un embargo sulle armi a Israele e lo abbiano avvertito di non entrare a Rafah.

