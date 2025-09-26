Giovedì 25 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ragazzo rapito VittoriaDroni russiDazi TrumpPensioni ottobre 2025Tale e Quale show
Acquista il giornale
Ultima oraNetanyahu chiede a Idf di trasmettere a Gaza suo discorso a Onu
26 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Netanyahu chiede a Idf di trasmettere a Gaza suo discorso a Onu

Netanyahu chiede a Idf di trasmettere a Gaza suo discorso a Onu

Media, 'una direttiva per installare altoparlanti'

Media, 'una direttiva per installare altoparlanti'

Media, 'una direttiva per installare altoparlanti'

L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto all'Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il suo discorso all'Onu, previsto per oggi. Lo riporta Channel 12 citando fonti dell'esercito che osservano come l'iniziativa potrebbe rappresentare un rischio operativo per i combattenti che saranno costretti ad abbandonare le difese e le aree in cui si trovano per poter installare gli altoparlanti. La direttiva infatti potrebbe indurre i combattenti a abbandonare le posizioni difensive in cui si trovano, il che - per le fonti - potrebbe metterli a rischio.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gaza