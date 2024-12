Netanyahu arriva in tribunale per processo per corruzione

Il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, è arrivato in tribunale a Tel Aviv per la ripresa del processo a suo carico per corruzione. Netanyahu, che ha ripetutamente cercato di ritardare la sua comparsa in tribunale, è il primo primo ministro israeliano in carica ad affrontare un processo penale. Netanyahu è entrato nell'aula del tribunale distrettuale di Tel Aviv, dopo essersi astenuto dal rilasciare dichiarazioni ai media. L'aula è gremita da politici e persone arrivate per ascoltare la testimonianza del premier. Il primo ministro ha stretto la mano ai membri della Knesset, ai ministri e ai sostenitori presenti all'udienza, e poi ha discusso brevemente con il suo avvocato Amit Hadad e con i membri della coalizione, compreso il presidente della Knesset Amir Ohana. Netanyahu ha deliberatamente evitato di sedersi sul banco degli imputati finché i fotografi non hanno lasciato l'aula, poiché è vietato scattare foto dopo che i giudici sono entrati. Il tribunale, non ha accolto la richiesta dei media di trasmettere la testimonianza in diretta.