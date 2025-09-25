Netanyahu, 'all'Onu per dire la nostra verità'

Mercoledì 24 Settembre 2025

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
25 set 2025
"Denuncerò quei leader che vogliono uno Stato palestinese"

"All'Assemblea generale delle Nazioni Unite dirò la nostra verità: la verità sui cittadini di Israele, la verità sui nostri soldati e la verità sul nostro Paese. Denuncerò quei leader che, invece di attaccare gli assassini, gli stupratori e i massacratori di bambini, vogliono dare loro uno Stato nel cuore della Terra d'Israele. Questo non accadrà". Lo ha detto - come riporta il Times of Israel - il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sulla pista dell'aeroporto Ben Gurion, prima di salire sul suo aereo per New York.

"A Washington incontrerò per la quarta volta il presidente Trump - ha aggiunto Netanyahu - e discuterò con lui delle grandi opportunità che le nostre vittorie hanno portato, e anche della nostra necessità di completare gli obiettivi della guerra: restituire tutti i nostri ostaggi, sconfiggere Hamas ed espandere il cerchio di pace che si è aperto in seguito alla storica vittoria nell'operazione 'Rising Lion' (contro l'Iran) e ad altre vittorie che abbiamo ottenuto".

© Riproduzione riservata

