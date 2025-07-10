Netanyahu alle famiglie, Hamas sceglierà chi sarà liberato

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha incontrato ieri sera a Washington alcune famiglie degli ostaggi, e ha parlato con loro in ebraico: "Mi sembra che ci stiamo avvicinando, stiamo procedendo passo dopo passo... ci saranno buone notizie. Ci sono azioni che si stanno svolgendo in silenzio, non posso condividerle, devono restare segrete. Tutti i rapiti, soldati e civili, sono considerati casi umanitari. La lista è stata inoltrata a Hamas... su come verrà deciso chi saranno coloro che verranno liberati nella prima fase, prima occorre raggiungere un accordo, solo dopo Hamas ci farà capire chi verrà incluso".