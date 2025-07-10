Venerdì 10 Ottobre 2025

Carmine Pinto
10 lug 2025
Netanyahu alle famiglie, Hamas sceglierà chi sarà liberato

'Ci saranno buone notizie, in corso azioni segrete'

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha incontrato ieri sera a Washington alcune famiglie degli ostaggi, e ha parlato con loro in ebraico: "Mi sembra che ci stiamo avvicinando, stiamo procedendo passo dopo passo... ci saranno buone notizie. Ci sono azioni che si stanno svolgendo in silenzio, non posso condividerle, devono restare segrete. Tutti i rapiti, soldati e civili, sono considerati casi umanitari. La lista è stata inoltrata a Hamas... su come verrà deciso chi saranno coloro che verranno liberati nella prima fase, prima occorre raggiungere un accordo, solo dopo Hamas ci farà capire chi verrà incluso".

© Riproduzione riservata

