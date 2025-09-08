Netanyahu, 'accerchiati i villaggi dei terroristi'

"Siamo in un'operazione di inseguimento e accerchiamento dei villaggi da cui provenivano i terroristi. Raggiungeremo tutti coloro che li hanno aiutati, chi li ha mandati", ha detto il premier Benyamin Netanyahu, come riferisce il suo ufficio, durante la visita sul luogo dell'attentato a Gerusalemme. "Lo Shin Bet, l'Idf hanno sventato centinaia di attentati quest'anno, ma purtroppo non questa mattina", ha affermato. "Voglio dirlo nella maniera più chiara: questi attentati non ci indeboliscono. Al contrario aumentano la nostra determinazione a completare le missioni che ci siamo assunti, sia a Gaza, sia in Cisgiordania, ovunque".