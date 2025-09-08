Sabato 6 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato GerusalemmeBuoni pasto 2026Sinner AlcarazUcraina RussiaElezioni regionali
Acquista il giornale
Ultima oraNetanyahu, 'accerchiati i villaggi dei terroristi'
8 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Netanyahu, 'accerchiati i villaggi dei terroristi'

Netanyahu, 'accerchiati i villaggi dei terroristi'

'Attacchi non ci indeboliscono, completeremo missione a Gaza'

'Attacchi non ci indeboliscono, completeremo missione a Gaza'

'Attacchi non ci indeboliscono, completeremo missione a Gaza'

"Siamo in un'operazione di inseguimento e accerchiamento dei villaggi da cui provenivano i terroristi. Raggiungeremo tutti coloro che li hanno aiutati, chi li ha mandati", ha detto il premier Benyamin Netanyahu, come riferisce il suo ufficio, durante la visita sul luogo dell'attentato a Gerusalemme. "Lo Shin Bet, l'Idf hanno sventato centinaia di attentati quest'anno, ma purtroppo non questa mattina", ha affermato. "Voglio dirlo nella maniera più chiara: questi attentati non ci indeboliscono. Al contrario aumentano la nostra determinazione a completare le missioni che ci siamo assunti, sia a Gaza, sia in Cisgiordania, ovunque".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaTerrorismo