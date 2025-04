Netanyahu accelera le negoziazioni per il rilascio degli ostaggi a Gaza

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha dato istruzioni al suo team negoziale di proseguire con le misure per accelerare il rilascio degli ostaggi ancora detenuti a Gaza. "Il primo ministro ha impartito direttive per proseguire con le misure per accelerare il rilascio dei nostri ostaggi", ha dichiarato il suo ufficio in una nota, aggiungendo di aver svolto una valutazione sulla questione con il team negoziale e i vertici dell'apparato di sicurezza.