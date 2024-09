Netanyahu a Hamas, 'vi prenderemo, regoleremo i conti'

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha trasmesso un messaggio a Hamas affermando: "Dico ai terroristi di Hamas che hanno ucciso i nostri rapiti e dico ai loro leader: Non staremo fermi e non staremo in silenzio. Perseguiremo voi, vi prenderemo e regoleremo i conti." "Stiamo combattendo su tutti i fronti contro un nemico crudele che vuole assassinarci tutti. Proprio questa mattina ha assassinato tre poliziotti a Hebron. Mia moglie e io inviamo le nostre più sentite condoglianze alle loro famiglie", ha dichiarato Netanyahu. "Abbiamo visto l'inimmaginabile crudeltà degli assassini di Hamas il 7 ottobre, e l'abbiamo vista di nuovo nei tunnel sotto Rafah. Il fatto che Hamas continui a commettere atrocità come quelle del 7 ottobre ci impone di fare tutto il possibile affinché non possa commettere di nuovo queste atrocità", ha continuato il primo ministro in un messaggio registrato. "Da dicembre, Hamas si rifiuta di condurre vere trattative. Tre mesi fa, il 27 maggio, Israele ha accettato un accordo di rilascio degli ostaggi con il pieno appoggio degli Stati Uniti. Hamas ha rifiutato. Anche dopo che gli Usa hanno aggiornato la bozza dell'accordo il 16 agosto, abbiamo accettato, e Hamas ha nuovamente rifiutato", ha affermato, sostenendo che anche ora, "mentre Israele sta conducendo intense trattative con i mediatori nello sforzo per raggiungere un accordo, Hamas continua a rifiutare fermamente qualsiasi offerta". "Peggio ancora, in quello stesso momento ha assassinato sei dei nostri ostaggi". Nonostante ciò, "il governo israeliano è impegnato, e io personalmente sono impegnato, a continuare a perseguire un accordo che ci restituirà tutti gli ostaggi e garantirà la nostra sicurezza ed esistenza", ha concluso.