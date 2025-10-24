Nessuno stop alla produzione Volkswagen la prossima settimana

"Per il momento, le difficoltà di approvvigionamento del produttore olandese di chip Nexperia non hanno alcun impatto sulla produzione degli stabilimenti automobilistici del marchio Volkswagen in Germania" così un portavoce della casa automobilistica tedesca annuncia che ad oggi non sono previste interruzioni della produzione nelle fabbriche tedesche di Volkswagen per la prossima settimana. Tuttavia, il portavoce specifica anche che la situazione è estremamente "dinamica" e che non possono essere esclusi "effetti a breve termine sulla produzione".