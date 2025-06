Nessuna sanzione per il senatore FdI Balboni dopo le frasi offensive in Aula

Nessuna sanzione per il senatore di FdI, Alberto Balboni, dopo la lettera delle opposizioni al presidente del Senato, Ignazio La Russa, perché si convocasse un consiglio di presidenza che valutasse sanzioni per le frasi dette ieri in Aula e ritenute offensive nei confronti delle minoranze. A spiegarlo è stato La Russa, al termine della conferenza dei capigruppo, ricordando che ieri, oltre alle dichiarazioni di Balboni, c'è stato un sit-in dei senatori di opposizione, per protestare contro il decreto sicurezza, a inizio seduta.

La Russa ha quindi spiegato: "Ieri ho deciso una tolleranza generale per chi ha fatto il sit-in, per chi lo dirigeva alle mie spalle, per chi avendo incarichi istituzionali vi partecipava, per chi ha trasceso negli interventi chiedendo parzialmente o totalmente scusa. Non tutti l'hanno fatto", aggiungendo: "Per me la seduta di ieri va chiusa come un aspetto politico, di propaganda, di attenzione... ognuno userà il termine più congeniale ma personalmente non ritengo che debba dar seguito a un provvedimento disciplinare".