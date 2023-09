Nessuna concessione USA a Corea Nord per il soldato

Gli Stati Uniti non hanno fatto nessuna concessione alla Corea del Nord in cambio del rilascio del soldato Travis King. Lo riferisce un alto funzionario americano in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti. "La Cina ha aiutato a facilitare il transito di Travis King dalla Corea del Nord", ha spiegato l'alto funzionario nel briefing. "Pechino non ha svolto nessun altro ruolo, se non quello di collaborare al passaggio di King dalla Corea del Nord al suo territorio", ha precisato. Il principale interlocutore di questa operazione è stata la Svezia.